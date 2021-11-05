Олимпийские чемпионы по борьбе Садулаев и Власов выступят на Гран-при Москвы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Двукратные олимпийские чемпионы по борьбе Абдулрашид Садулаев и Роман Власов, а также победитель Игр в Токио Заурбек Сидаков выступят на Гран-при Москвы (Кубок "Алроса"), который пройдет 3 декабря в столичной "ВТБ-Арене". Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Не будет преувеличением, если я скажу, что супертурнир в Москве станет одним из самых резонансных событий для мира борьбы в уходящем олимпийском сезоне. В этот раз Кубок "Алроса" пройдет в новом зрелищном формате - лидеры сборной России проведут по одной схватке против именитых зарубежных оппонентов. Сборную России возглавят звезды мировой борьбы Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Роман Власов", - сообщил Мамиашвили.

"Надеюсь, что ситуация с пандемией позволит провести турнир со зрителями. Отмечу, что на Гран-при Москвы также состоятся принципиальные поединки по грэпплингу, который является одним из приоритетных направлений для Объединенного мира борьбы", - рассказал Мамиашвили.

В состав сборной России на Гран-при по вольной борьбе также вошел серебряный призер чемпионата Европы - 2021, участник Игр в Токио Сергей Козырев (до 127 кг). В греко-римской борьбе сборную, кроме Власова (до 77 кг), представят бронзовый призер Игр в Токио, чемпион мира Сергей Емелин (до 60 кг), чемпион мира - 2018 Артем Сурков (до 67 кг). В женской борьбе на турнире выступит бронзовый призер чемпионата мира - 2019 Ханум Велиева (до 68 кг), в грэпплинге - чемпион мира 2021 года Ислам Бочкаев (до 62 кг) и многократный чемпион мира Гаирбег Ибрагимов (до 66 кг).