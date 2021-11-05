Ягудин: фигуристы Коляда и Алиев могут претендовать на медали этапа Гран-при в Турине

ТУРИН, 5 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Михаил Коляда и Дмитрий Алиев имеют шансы подняться на пьедестал на этапе Гран-при в итальянском Турине. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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В соревнованиях также примет участие представитель России Петр Гуменник, который 30 октября победил на международном турнире "Мемориал Дениса Тена". Основным соперником россиян в Турине станет 18-летний японец Юма Кагияма, завоевавший серебро на дебютном чемпионате мира в 2021 году.

"Думаю, что наши спортсмены - Коляда и Алиев - на Гран-при в Турине могут быть в тройке [призеров], - сказал Ягудин. - Но с японцем Юмой Кагиямой, думаю, сейчас бесполезно соревноваться, он достаточно стабилен, что мы наблюдали в течение двух сезонов. А в карьере Коляды единственный пробел - это стабильность, всем остальным он владеет. То же самое касается Алиева. Человек безумно одаренный, имеющий элементы высшей сложности, но всегда нужно кататься чисто, и нам очень хотелось бы это видеть".

Этап Гран-при по фигурному катанию в Турине пройдет с 5 по 7 ноября.