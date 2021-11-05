Умер рекордсмен отечественного хоккея по передачам в одной игре Александр Орлов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший хоккеист московского "Спартака" Александр Орлов умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Сегодня на 68-м году жизни после продолжительной болезни скончался один из легендарных нападающих "Спартака" 1980-х Александр Орлов. Хоккейный клуб "Спартак" Москва скорбит и приносит соболезнования родным и близким Александра Александровича Орлова", - говорится в заявлении.

Орлову принадлежит рекорд отечественного хоккея по числу голевых передач за одну игру, в матче 1982 года против московских "Крыльев Советов" (12:1) он отдал шесть результативных передач. В составе красно-белых Орлов выступал с 1980 по 1985 год, он четырежды становился серебряным призером чемпионата СССР и дважды - обладателем Кубка Шпенглера. За "Спартак" в чемпионатах СССР Орлов провел 199 матчей, набрав 156 очков (52 гола + 104 передачи). Также нападающий выступал за ижевскую "Ижсталь" и ярославское "Торпедо".