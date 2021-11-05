"Аль-Садд" согласился отпустить главного тренера Хави в "Барселону"

ТАСС, 5 ноября. Катарский футбольный клуб "Аль-Садд" дал согласие на переход главного тренера команды Хави в испанскую "Барселону". Об этом сообщил генеральный директор "Аль-Садда" Турки Аль-Али, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Пост главного тренера "Барселоны" остается вакантным с 28 октября, когда его покинул нидерландский специалист Рональд Куман.

"Руководство клуба согласилось отпустить Хави в "Барселону" после уплаты оговоренной в контракте суммы отступных. Мы договорились с "Барселоной" о сотрудничестве в будущем. Хави - важная часть истории "Аль-Садда", желаем ему всяческих успехов в дальнейшей карьере", - сказал Аль-Али.