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Футбол в Испании

"Аль-Садд" согласился отпустить главного тренера Хави в "Барселону"

Пост главного тренера каталонского клуба остается вакантным с 28 октября
Главный тренер "Аль-Садда" Хави EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
Описание
Главный тренер "Аль-Садда" Хави
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 5 ноября. Катарский футбольный клуб "Аль-Садд" дал согласие на переход главного тренера команды Хави в испанскую "Барселону". Об этом сообщил генеральный директор "Аль-Садда" Турки Аль-Али, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Пост главного тренера "Барселоны" остается вакантным с 28 октября, когда его покинул нидерландский специалист Рональд Куман.

"Руководство клуба согласилось отпустить Хави в "Барселону" после уплаты оговоренной в контракте суммы отступных. Мы договорились с "Барселоной" о сотрудничестве в будущем. Хави - важная часть истории "Аль-Садда", желаем ему всяческих успехов в дальнейшей карьере", - сказал Аль-Али.

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