Терюшков: футбольный клуб "Химки" объявит имя нового главного тренера до 20 ноября

25 октября пост главного тренера покинул Игорь Черевченко, который возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. Команду к матчу 13-го тура Тинькофф-РПЛ против екатеринбургского "Урала" готовили тренер молодежной команды Игорь Ющенко и спортивный директор Дмитрий Ульянов. Ранее Терюшков заявлял ТАСС, что список кандидатов на пост главного тренера команды будет сформирован во время паузы на международные матчи. Европейские национальные сборные проведут игры отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года 11-16 ноября.

"Список пока не сформирован - с "Крыльями Советов" отыграем и всю следующую неделю посвятим этому, как и говорили, - заявил Терюшков. - В понедельник-вторник плюс-минус список определим. Он будет укороченный, в нем будут те тренеры, с которыми будем говорить. Думаю, до 20 ноября, до завершения паузы на игры сборных [объявим нового главного тренера]".

В конце октября источник ТАСС сообщил о том, что в число кандидатов на пост главного тренера "Химок" входят Сергей Юран и Рашид Рахимов. Также в этот список входит главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. При этом Российский футбольный союз не намерен его отпускать или допускать совмещение.

"Химки" с 12 очками после 13 игр занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подмосковный клуб на выезде 6 ноября сыграет с самарскими "Крыльями Советов".