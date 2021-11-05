Бестемьянова оценила выбор новой программы Степановой и Букина на олимпийский сезон

ТУРИН, 5 ноября. /ТАСС/. Новая произвольная программа "Ромео и Джульетта" российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина - это правильное решение в олимпийский сезон. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Спортсмены, которые тренируются под руководством Ирины Жук и Александра Свинина, не участвовали в сентябрьских контрольных прокатах в Челябинске по медицинским показаниям, их первым стартом будет этап Гран-при, который пройдет с 5 по 7 ноября в Турине. В ритм-танце спортсмены использовали микс из хип-хопа Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix и блюз Monster by Shawn Mendes Джастина Бибера. В произвольной программе они будут кататься под музыку к мюзиклу "Ромео и Джульетта" Нино Роты.

"Они представят в Турине новую программу, которую пока никто не видел, - рассказала Бестемьянова. - Я видела только наметки, но уверена, что у них будет стильный ритм-танец, а что касается произвольного, то кому как не Ване с Сашей катать "Ромео и Джульетту"? Они и внешне, и внутренне созданы для этого номера, и это правильное решение - сделать к Олимпиаде то, что им идет, что им присуще".

Основными соперниками россиян на этапе Гран-при в Турине будут серебряные призеры Олимпийских игр французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и серебряные призеры чемпионата мира американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Французы в ритм-танце стартуют восьмыми, Степанова и Букин - девятыми, американцы - последними.

"Желаю им откатать первый старт в полную силу, получить удовольствие от первых соревнований, и это главная задача. У них очень замечательный стартовый номер между двумя парами. Сейчас мне сложно сравнивать их с Ваней и Сашей, которых мы пока не видели. Пусть судьи рассудят", - отметила Бестемьянова.