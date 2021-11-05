Матч между сборными Хорватии и России по футболу в Сплите соберет аншлаг

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными Хорватии и России пройдет при полных трибунах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хорватского футбольного союза.

Матч между сборными России и Хорватии состоится на вмещающем 35 тыс. зрителей стадионе "Полюд". Игра пройдет 14 ноября. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

"Вместимость стадиона для этого матча составит 33 180 зрителей. Все билеты проданы, мы ожидаем аншлага. Ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не будет, но у всех болельщиков должен быть COVID-сертификат ЕС", - сообщили ТАСС в пресс-службе Хорватского футбольного союза.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, выдача цифровых COVID-сертификатов Евросоюза для российских болельщиков будет проводиться сертифицированной медицинской организацией рядом со входом на сектор А стадиона "Полюд" в день матча, начиная с 8:00 по местному времени. Зрители, которые захотят посетить гостевой сектор, при предъявлении действующего сертификата (на английском языке) о полной вакцинации (вакцинами, зарегистрированными в ЕС, а также "Спутником V") или документов, содержащих сведения о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев (на английском языке), смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза. Болельщики из России без сертификатов о вакцинации или выздоровлении смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.

Сборная России после восьми матчей отборочного цикла лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

До встречи с хорватами сборная России 11 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" встретится с командой Кипра. Начало игры - 20:00 мск. Сборная Хорватии в этот же день на выезде сыграет с командой Мальты.