Хорваты выделили около 1,5 тыс. билетов для болельщиков сборной России по футболу

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Хорватский футбольный союз (HNS) выделил 1 462 билета на гостевой сектор для болельщиков сборной России на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе HNS.

Матч между сборными Хорватии и России по футболу в Сплите соберет аншлаг

Матч между сборными России и Хорватии состоится 14 ноября в Сплите на стадионе "Полюд". Вместимость арены составляет 35 тыс. зрителей.

"Вместимость трибуны для гостевых болельщиков составит 1 462 места", - сообщили в пресс-службе HNS.

Как отмечается на сайте Российского футбольного союза, продажи билетов для российских болельщиков завершатся 5 ноября.

Сборная России после восьми матчей отборочного цикла лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

До встречи с хорватами сборная России 11 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" встретится с командой Кипра. Начало игры - 20:00 мск. Сборная Хорватии в этот же день на выезде сыграет с командой Мальты.