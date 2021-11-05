Кремлев рассказал о процессе восстановления Международной ассоциации бокса в МОК

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) находится в активном процессе восстановления в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом журналистам рассказал президент AIBA Умар Кремлев.

Судейство поединков на чемпионате мира по боксу будет проверено после завершения турнира

"Мы проводим реформы и выполним рекомендации МОК на все сто процентов. Мы завершим их в кратчайшие сроки, большинство уже выполнили. Сделаем все возможное, чтобы в нашей боксерской семье не было вопросов", - сказал Кремлев.

В мае 2019 года МОК лишил AIBA статуса признания, так как организация не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.