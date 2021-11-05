Российские дзюдоисты завоевали три медали в первый день турнира Большого шлема в Баку

ТАСС, 5 ноября. Российские дзюдоисты Дарья Пичкалева, Анастасия Поликарпова и Альберт Огузов завоевали медали на турнире Большого шлема в Баку.

Пичкалева, выступающая в весовой категории до 48 кг, и Поликарпова (весовая категория до 52 кг) стали бронзовыми призерами соревнований. В поединке за бронзовую награду Пичкалева победила Наранцецег Ганбаатар из Монголии, а Поликарпова оказалась сильнее представительницы Косова Дистрии Красники.

Огузов (до 60 кг) выиграл серебро. В финальной схватке спортсмен уступил Джабе Папинашвили из Грузии.

Турнир мировой серии "Большой шлем" проходит в Баку с 5 по 7 ноября. Победители турнира получат по €5 тыс. призовых, серебряные призеры - по €3 тыс., бронзовые - по €1,5 тыс.