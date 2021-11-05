Андронов побил рекорд Касатонова по матчам за хоккейный клуб ЦСКА

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Капитан хоккейного клуба ЦСКА Сергей Андронов стал единоличным лидером по количеству матчей за команду. В пятницу он вышел на лед в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против подольского "Витязя".

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу подмосковного клуба. Для 32-летнего Андронова этот матч стал 536-м за команду.

По этому показателю он побил рекорд двукратного олимпийского чемпиона (1984, 1988) и пятикратного чемпиона мира (1981-1983, 1986, 1989) Алексея Касатонова, который провел в составе армейцев 535 игр.

Андронов играл за московскую команду с 2009 по 2012 годы, после чего провел два сезона в Американской хоккейной лиге и вернулся в 2014 году в ЦСКА. В составе столичного клуба в 2019 году он стал обладателем Кубка Гагарина, также в КХЛ нападающий играл за тольяттинскую "Ладу". Всего в лиге он проводит 621-й матч, на его счету 150 очков (86 голов + 64 передачи). В составе сборной России Андронов стал олимпийским чемпионом 2018 года и дважды бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).