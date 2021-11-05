Олимпийская чемпионка Ласицкене провела первую прыжковую тренировку

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене продолжает готовиться к новому сезону и в пятницу провела первую прыжковую тренировку. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

Главным стартом зимнего сезона будет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта 2022 года. В начале сентября Ласицкене стала победительницей финала Бриллиантовой лиги, показав лучший результат сезона в мире (2,05 метра).

"Сегодня в Прохладном у Маши была первая техническая тренировка, которая длилась около двух часов. Самочувствие спортсменки хорошее, все идет по плану. Будем тренироваться здесь до конца ноября, после чего переберемся в Москву в манеж ЦСКА", - заметил Габрилян.

В начале августа на Олимпийских играх в Токио Ласицкене завоевала золотую медаль с результатом 2,04 метра.