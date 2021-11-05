Боксер Пак Си Хун хочет отдать золотую медаль Олимпиады Рою Джонсу

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Южнокорейский боксер Пак Си Хун хочет передать золотую медаль Олимпийских игр 1988 года Рою Джонсу - младшему. Об этом Джонс заявил журналистам.

Рой Джонс - младший проиграл Пак Си Хуну в финале Игр в Сеуле. Впоследствии неоднократно утверждалось, что судьи незаслуженно отдали победу южнокорейскому спортсмену. Сам Пак Си Хун также отмечал, что его соперник больше заслужил победу.

"Этот человек сам принял решение и хочет, чтобы восторжествовала справедливость. Господь все делает, как суждено. Справедливость восторжествует", - сказал Джонс.

"Мы один раз с ним общались по телефону. Я спросил, считает ли он, что заслужил победу. Он сказал, что нет", - добавил боксер.

При этом результат финала Олимпийских игр не будет пересмотрен. Данное решение может принять только Международный олимпийский комитет.