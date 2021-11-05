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Фигурное катание

Щербакова объяснила причину ошибки в короткой программе на этапе Гран-при в Турине

Россиянка показала третий результат
Анна Щербакова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 5 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова считает, что причиной ее ошибки в короткой программе на этапе Гран-при в Турине стала психология - она слишком много думала во время проката. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

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В прокате Щербакова исполнила упрощенный каскад из тройного лутца и двойного тулупа.

"Этери Георгиевна [Тутберидзе] мне говорила и до, и после прокатов - ты просто слишком много думаешь, - рассказала Щербакова. - Мой каскад был настолько отработан, что я могла его делать из любого неудобного положения, я делала его много раз и на разминке, и на прокатах - надо идти и делать. А я слишком много думала, как сделать его лучше".

"Может, хотела сделать его выше своих сил. В итоге прыгнула двойной тулуп, чтобы не было большей потери баллов", - отметила фигуристка.

Щербакова в короткой программе заняла третье место, уступив бельгийке Луне Хендрикс и россиянке Майе Хромых. Произвольную программу женщины представят 6 ноября.

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