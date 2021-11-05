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Летние олимпийские виды спорта

Кузьмина не будет допущена на выборы председателя технического комитета FIG

Об этом ТАСС сообщил источник
Председатель технической комиссии Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Председатель технической комиссии Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россиянка Наталья Кузьмина не будет допущена на выборы председателя технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом ТАСС сообщил источник.

19 сентября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила ТАСС, что кандидатура Кузьминой была снята с предстоящих выборов. Список кандидатов был пересмотрен 29 октября. Позднее первый вице-президент FIG, глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов рассказал ТАСС, что решение восстановить Кузьмину было принято после обращения независимой организации Gymnastics Ethics Foundation в федерацию.

"Прошло заседание дисциплинарной комиссии Международной федерации гимнастики. Просьба Кузьминой по восстановлению в правах на выборы отклонена", - сказал источник.

Кузьмина является действующим председателем технического комитета FIG по художественной гимнастике. Она оказалась в центре внимания после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку - потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.

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