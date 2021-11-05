Степанова и Букин считают, что в ритм-танце на Гран-при им не хватало уверенности

ТУРИН /Италия/, 5 ноября. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин считают, что на первом старте в олимпийском сезоне им пока не хватает уверенности, однако в ритм-танце на этапе Гран-при в Турине спортсмены сделали все, что могли. Об этом фигуристы рассказали в общении с журналистами после выступления.

Фигуристы Степанова и Букин идут третьими после ритм-танца на этапе Гран-при в Турине

Степанова и Букин занимают после ритм-танца третье место с 81,47 балла, лидируют серебряные призеры Олимпийских игр французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (87,45), вторыми идут серебряные призеры чемпионата мира американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (84,79). Начало сезона россияне пропустили из-за проблем со здоровьем.

"Это наши первые соревнования, и нам не хватало сегодня уверенности, - рассказала Степанова. - Хотелось бы еще покататься перед этим стартом, но так получилось. Старались, сделали все, что могли. Завтра соберемся и прокатаем нашу произвольную программу".

"Мы очень соскучились и рады вернуться, - отметил Букин. - Плодотворно мы успели поработать полторы недели, до этого все было очень грустно. Думаю, мы сегодня откатали на 30 процентов от того, как это должно выглядеть".

Степанова также отметила, что по физической форме на данный момент спортсмены выступили в Турине неплохо. "Впереди еще много работы", - заключила она.

Произвольный танец спортсмены представят 6 ноября.