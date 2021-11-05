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Летние олимпийские виды спорта

Кирпичникова завоевала золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

Россиянка стала первой в заплыве на 1 500 м вольным стилем
Анастасия Кирпичникова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Кирпичникова
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла первое место на дистанции 1 500 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Казани.

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Россиянка проплыла дистанцию за 15 минут 18,30 секунды. Второй стала итальянка Симона Квадарелла (15.34,16), третье - ее соотечественница Мартина Рита Караминьоли (15.37,33). Другая россиянка, Александра Халилова, показала восьмой результат (16.21,88).

Кирпичниковой 21 год, на ее счету две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов Европы. Ранее в Казани она завоевала золото на дистанции 800 метров вольным стилем.

Сборная России возглавляет медальный зачет, завоевав 8 золотых и по 4 серебряные и бронзовые награды. Далее идут сборные Италии (4-11-6) и Нидерландов (4-1-4).
Чемпионат Европы завершится 7 ноября.

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