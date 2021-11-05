Международная ассоциация бокса пожизненно дисквалифицировала четверых судей за махинации

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) пожизненно дисквалифицировала четверых судей по подозрению в махинациях. Об этом в интервью ТАСС заявил президент AIBA Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что четверо официальных лиц были отстранены от чемпионата мира в Белграде. Комиссия во главе с Ричардом Маклареном проводит расследование коррупционных действий предыдущего руководства организации.

"Да, это судьи. Мы просто исключаем и пожизненно отстраняем людей. На этом все. Мы же не следственные органы, чтобы разбираться. Мы просто очищаем бокс", - сказал Кремлев.