Лихачев: впечатление о легкой победе над сборной Португалии по пляжному футболу обманчиво

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Впечатление о том, что сборная России по пляжному футболу легко обыграла команду Португалии в полуфинале Межконтинентального кубка, является обманчивым. Об этом заявил главный тренер российской команды Михаил Лихачев, комментарий которого предоставила ТАСС пресс-служба сборной.

Сборная России в пятницу обыграла команду Португалии со счетом 7:3. В финале россияне сыграют с иранцами, которые в пятницу победили команду Сенегала (7:5).

"Полуфинал изначально не мог быть легким для нас, потому что Португалия - очень сильная сборная, - сказал Лихачев. - Сегодня большую часть матча была равная игра. Наверное, в третьем периоде мы сохранили больше сил и сумели довести матч до победы. Конечно, не без ложки дегтя в виде удаления Андрея Новикова - момент спорный, но, к сожалению, на финал мы остались без одного из футболистов, который проводит хороший сезон. Будем находить внутренние резервы, чтобы компенсировать его потерю в финале".

"Думаю, можно сказать, что было три ключевых момента. Это гол Артура Папоротного при счете 2:2, когда мы пропустили два мяча и дали португальцам почувствовать уверенность, они вернулись в игру - и тут хороший гол, который дал нам много моральных сил. Не может меня не радовать в этом году игра в меньшинстве. Огорчает, что мы очень много практикуем этот элемент, но радует, как мы выглядим в плане обороны - опять наша тройка сыграла очень прилично, выстояли две минуты, дальше было полегче", - продолжил главный тренер национальной команды.

Третьим ключевым моментом полуфинальной игры он в шутку назвал эпизод в концовке игры, когда на стадионе заиграла песня Ярослава Евдокимова "Фантазер". "Победа кажется уверенной? Это обманчиво, потому что добивали в концовке, вратари у нас отличились. Все наши мысли уже в финале", - подчеркнул специалист.