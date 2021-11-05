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Фигурное катание

Тренер Степановой и Букина довольна первым стартом фигуристов на Гран-при в Турине

После ритм-танца россияне занимают третье место
Ирина Жук Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ирина Жук
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ирина Жук, тренер танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина, довольна первым выступлением фигуристов в олимпийском сезоне на этапе Гран-при в Турине. Об этом Жук рассказала ТАСС после короткой программы на турнире, стартовавшем в пятницу на ледовой арене "Палавела".

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Согласно антиковидным правилам Международного союза конькобежцев, на старте со спортсменом может быть только один тренер. В Турине со Степановой и Букиным присутствует Александр Свинин, второй тренер группы.

"Мне очень жаль, что я сейчас не с ними, ведь ребята привыкли, когда рядом два тренера, но что поделать - таковы сегодня правила, - рассказала Жук. - Но сейчас самое главное, что они, несмотря на сложное начало сезона, наконец, стартовали. И было видно, что они кайфовали во время выступления. Так что я искренне довольна тем, что увидела".

Степанова и Букин занимают после ритм-танца третье место с 81,47 балла, лидируют серебряные призеры Олимпийских игр французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (87,45), вторыми идут серебряные призеры чемпионата мира американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (84,79). Произвольный танец спортсмены представят 6 ноября.

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