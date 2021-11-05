Федерация бокса России подала протест на судейство в бою Бижамова на чемпионате мира

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Федерация бокса России подала протест на судейство в финальном поединке чемпионата мира с участием Джамбулата Бижамова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Бижамов проиграл кубинцу Йоэнлису Эрнандесу Мартинесу в финале в весовой категории до 75 кг.

Бижамову 20 лет, на чемпионате мира он был выбран капитаном российской сборной. Боксер является победителем первенства мира среди юниоров, двукратным чемпионом России.

Чемпионат мира по боксу завершится в субботу.