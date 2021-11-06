Горячкина сыграла вничью в матче девятого тура мужского шахматного турнира Grand Swiss

ТАСС, 6 ноября. Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью белыми фигурами с латвийцем Никитой Мешковым в девятом туре шахматного турнира Grand Swiss. Соревнования проходят в Риге.

Ранее Горячкина стала первой женщиной, которая сыграла в мужской сетке чемпионата России. По его итогам она заняла 10-е место из 12. Также в пятницу Даниил Дубов черными фигурами обыграл украинца Андрея Волокитина, Петр Свидлер (белые фигуры) одержал победу над представителем Украины Владимиром Онищуком. Вничью завершились партии Никиты Витюгова (черные фигуры) с испанским шахматистом Алексеем Шировым, Григория Опарина (белые фигуры) с Александром Предке.

В мужской турнирной сетке после девяти туров лидируют француз Алиреза Фируджа, американец Фабиано Каруана и англичанин Дэвид Хоуэлл (по 6,5 очка). Предке, Опарин и Витюгов (по 6) делят четвертое место, Дубов занимает 20-ю строчку (5,5), Свидлер (4,5) - 65-ю.

В девятом туре женского турнира Полина Шувалова (белые фигуры) победила соотечественницу Александру Мальцевскую, Лея Гарифуллина (черные фигуры) обыграла Валентину Гунину, Александра Костенюк (белые фигуры) уступила китаянке Лэй Тинцзе, Наталья Погонина (черные фигуры) также проиграла представительнице Китая Чжу Цзиньэр, Алина Кашлинская (белые фигуры) потерпела поражение от шахматистки из Индии Харики Дронавалли. Ольга Гиря сыграла вничью с полькой Йолянтой Завадской.

В женской турнирной сетке после девяти туров лидирует Лэй Тинцзе (8). Представительница Германии Элизабет Петц, украинка Мария Музычук, Чжу Цзиньэр, Дронавалли, грузинка Лела Джавахишвили (по 6) делят второе место. Костенюк и Погонина (обе - по 5,5) делят седьмое место, Кашлинская, Шувалова, Гарифулина, Гиря (по 5) - 14-е.

Турнир завершится 7 ноября. Два лучших шахматиста по итогам мужских соревнований выйдут на турнир претендентов, следующие шесть получат шанс принять участие в серии Гран-при, в женской части победительница выйдет на турнир претендентов, четыре лучшие шахматистки сыграют в серии Гран-при FIDE. Призовой фонд мужской части турнира составляет $425 тыс., женской - $125 тыс.