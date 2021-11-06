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ММА

UFC планирует организовать Чимаеву еще один бой до конца года

30 октября спортсмен одержал досрочную победу удушающим приемом над китайцем Ли Цзинляном в первом раунде поединка в полусреднем весе

ТАСС, 6 ноября. Шведский боец Хамзат Чимаев может провести еще один поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до конца года. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист телеканала TSN Аарон Бронстетер со ссылкой на президента UFC Дэйну Уайта.

30 октября Чимаев одержал досрочную победу удушающим приемом над китайцем Ли Цзинляном в первом раунде поединка в полусреднем весе. Этот бой стал для представителя Швеции первым за год. В июле 2020 года он провел два поединка за девять дней.

27-летний Чимаев является уроженцем Чеченской Республики, с 19 лет он представляет Швецию. В марте он объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Позднее боец заявил о возобновлении выступлений. Всего на счету спортсмена десять побед и ни одного поражения, все поединки он выиграл досрочно.

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