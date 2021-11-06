"Формула-1" продлила соглашение на проведение Гран-при Китая до 2025 года

ТАСС, 6 ноября. Руководство "Формулы-1" продлило контракт с организаторами Гран-при Китая на проведение этапа чемпионата мира в Шанхае до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Гран-при Китая проводится с 2004 года. Из-за пандемии коронавируса этап не включен в календарь "Формулы-1" на 2022 год. В 2020 и 2021 годах гонка также не проводилась из-за ситуации с коронавирусом.

"Мы рады объявить о соглашении, по которому будем проводить гонки в Шанхае до 2025 года. Мы все разочарованы тем, что не смогли включить Китай в календарь "Формулы-1" на 2022 год из-за продолжающейся пандемии. Китай появится в календаре, как только позволят условия, и мы с нетерпением ждем возможности вернуться туда вместе с болельщиками как можно скорее", - сказал президент и исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.

Рекордсменом по количеству побед на Гран-при Китая является британец Льюис Хэмилтон (6). Он же выиграл и последнюю гонку в Шанхае, которая прошла в 2019 году.