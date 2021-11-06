Ватанабэ переизбран на пост президента Международной федерации гимнастики

ТАСС, 6 ноября. Японец Моринари Ватанабэ во второй раз подряд избран на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG). Выборы прошли на заседании конгресса FIG в субботу.

Ватанабэ переизбран президентом FIG большинством голосов в первом туре. За него проголосовал 81 делегат конгресса, против - 47. Срок полномочий японца рассчитан до 2024 года.

На пост президента FIG помимо Ватанабэ претендовал азербайджанец Фарид Гаибов. Позднее в субботу конгресс также изберет трех вице-президентов. Из ныне действующих вице-президентов на эту должность претендуют глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов и представляющая Белоруссию пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нелли Ким. Титов и Ким также являются кандидатами на включение в состав нового исполкома, в который на семь мест претендует 21 кандидат.

Ватанабэ 62 года, он занимает пост президента FIG с 2016 года. До этого японец работал на должности генерального секретаря, был членом Национального олимпийского комитета Японии. В 2018 году Ватанабэ был избран членом Международного олимпийского комитета.

В новость внесены изменения в 10:19 мск - добавлены срок полномочий во втором абзаце и подробности в третьем абзаце.