ТАСС, 6 ноября. Главу Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова не переизбрали на пост вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG). Выборы прошли на заседании конгресса FIG в турецкой Анталье.

Титову 60 лет, он являлся вице-президентом FIG с 2012 года, спустя четыре года был переизбран на этот пост. Федерацией спортивной гимнастики России Титов руководит с 2014 года, в 2018-м был избран вице-президентом Олимпийского комитета России.

На пост вице-президента FIG была переизбрана представляющая Белоруссию пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нелли Ким. Еще двумя вице-президентами организации стали представитель Катара Али Аль-Хитми и турок Суат Челен.

Ранее в субботу на пост президента FIG был переизбран японец Моринари Ватанабэ. Позднее будут выбраны семь членов исполкома организации. Титов является одним из кандидатов на включение в исполком.