Завершен монтаж металлоконструкций кровли "Арены-Омск"

На спортивном объекте уже завершен монтаж трибун, запущен индивидуальный тепловой пункт и подключено центральное отопление на первом и втором этажах. В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренних лестниц, перегородок, инженерных сетей, идет внутренняя отделка. Монтируются металлоконструкции теплого и холодного контуров фасада. На зрительских парковках арены уже уложен асфальт и установлены бордюры.

"Арена-Омск", введенная в строй в 2007 году, была домашним стадионом для "Авангарда" до 2018 года. В сентябре 2019 года стадион был снесен после того, как его признали непригодным для эксплуатации. С сезона-2018/19 "Авангард" проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.

С конца декабря 2022 года по начало января 2023 года в Омске и Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею.