Василий Титов избран в исполком Международной федерации гимнастики

ТАСС, 6 ноября. Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов избран в состав исполкома Международной федерации гимнастики (FIG). Выборы прошли на заседании конгресса FIG в субботу.

Вместе с Титовым в исполком были избраны еще шесть человек - финн Яни Тансканен, сириец Юссеф Аль-Таббаа, китаец Мяо Чжуни, мексиканец Алехандро Пениче, румынка Мария Фумеа и Ли Ли Лын из США. Полномочия членов исполкома рассчитаны до 2024 года.

Раннее в субботу Титов не был переизбран на пост вице-президента организации.

Титову 60 лет, он возглавляет Федерацию спортивной гимнастики России с октября 2014 года. Он также является вице-президентом Олимпийского комитета России.