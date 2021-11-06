Авербух уверен, что российская фигуристка станет победителем этапа Гран-при в Турине

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристки, выступающие на этапе Гран-при в итальянском Турине, смогут бороться за первое место по итогам произвольной программы, никаких сенсаций из результатов короткой программы делать не стоит. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

По итогам короткой программы на этапе Гран-при лидирует бельгийка Луна Хендрикс, которая набрала 73,52 балла. Второе место занимает россиянка Майя Хромых (72,04), третьей идет еще одна россиянка Анна Щербакова (71,73). Софья Самодурова стала девятой (58,68).

"Это короткая программа, этап Гран-при, так что я бы не делал каких-то долгоиграющих выводов. Аня Щербакова только входит в сезон, мы знаем, что она столкнулась с травмами, весь прошлый сезон провела на морально-волевых, поэтому я бы никаких сенсаций из этого бы не делал, а просто поддерживал девчонок, потому что главный старт еще впереди. Все мы понимаем, что это не их обыграли, а они сами дали возможность себя обойти - это разные вещи. Желаю удачи в произвольной программе, чтобы каждая из них показала максимум своих возможностей", - сказал Авербух.

"Я абсолютно уверен, что одна из наших спортсменок будет на первом месте [по итогам произвольной программы], их даже не стоит сравнивать с бельгийкой. Первое и второе места будут за нашими девочками, в этом у меня нет сомнений, но кто будет выше - покажет произвольная программа", - отметил собеседник ТАСС.

Произвольную программу женщины представят 6 ноября.