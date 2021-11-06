Жулин: российские фигуристки займут первые два места на этапе Гран-при в Турине

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристки Майя Хромых и Анна Щербакова займут первое и второе места на этапе Гран-при в итальянском Турине после произвольной программы. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер и чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин, ныне работающий тренером.

В пятницу Хромых стала второй по итогам короткой программы, она набрала 72,04 балла. Щербакова заняла третье место (71,73). Лидирует после короткой программы бельгийка Луна Хендрикс (73,52).

"С чем связано отсутствие первого места в короткой программе? Во-первых, бельгийка неплохо откаталась. Щербакова однозначно бы выиграла, если у нее получился каскад, который она задумала, если бы во вращении не было ошибки. Сегодня все встанет на места", - сказал Жулин.

"Конечно, сегодня российские фигуристки выйдут на первые места. Не факт, что Щербакова будет первой, факт, что две россиянки будут на первых местах. У бельгийки был просто удачный прокат, а у наших неудачный. Плюс у бельгийки был день рождения, сделали подарок, хорошая спортсменка, но ей не светит дальше", - добавил Жулин.

Произвольную программу женщины представят 6 ноября.