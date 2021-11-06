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Зимние олимпийские виды спорта

Состав россиян на первые этапы Кубка мира по лыжным гонкам определится после 21 ноября

Мужская команда практически определена
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Состав сборной России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира будет отобран по итогам квалификационных соревнований, которые пройдут 19-21 ноября. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

"У мужчин, по сути, отбора никакого не будет. В "красной" группе у нас стартует семь человек, которые фактически определены, а восьмой - это [Андрей] Ларьков, победитель Континентального кубка, - сказал Бородавко. - На спринт будем смотреть, и у девочек есть несколько мест, куда будут отбираться те, кто не в "красной" группе. Отбор на первые этапы будет с 19 по 21 ноября в Муонио, а по поводу тех, кто выступит в "Тур де Ски", будем думать после этапа в Давосе".

Лыжники Денис Спицов и Наталья Непряева из группы Бородавко, а также Сергей Устюгов, Евгений Белов и Артем Мальцев из команды Маркуса Крамера выступят на соревнованиях в финском Муонио 12-14 ноября.

Первый этап Кубка мира пройдет 26-28 ноября в финской Руке.

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Зимние олимпийские виды спорта
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