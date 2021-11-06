Состав россиян на первые этапы Кубка мира по лыжным гонкам определится после 21 ноября

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Состав сборной России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира будет отобран по итогам квалификационных соревнований, которые пройдут 19-21 ноября. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

"У мужчин, по сути, отбора никакого не будет. В "красной" группе у нас стартует семь человек, которые фактически определены, а восьмой - это [Андрей] Ларьков, победитель Континентального кубка, - сказал Бородавко. - На спринт будем смотреть, и у девочек есть несколько мест, куда будут отбираться те, кто не в "красной" группе. Отбор на первые этапы будет с 19 по 21 ноября в Муонио, а по поводу тех, кто выступит в "Тур де Ски", будем думать после этапа в Давосе".

Лыжники Денис Спицов и Наталья Непряева из группы Бородавко, а также Сергей Устюгов, Евгений Белов и Артем Мальцев из команды Маркуса Крамера выступят на соревнованиях в финском Муонио 12-14 ноября.

Первый этап Кубка мира пройдет 26-28 ноября в финской Руке.