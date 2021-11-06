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Футбол в России

Владимир Пономарев считает, что в матче "Сочи" - ЦСКА будет немного голов

Бывший защитник армейцев полагает, что встреча закончится со счетом 0:0 или 1:1
Владимир Пономарев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Владимир Пономарев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" и ЦСКА забьют немного голов в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник армейцев Владимир Пономарев.

Встреча пройдет 6 ноября в Сочи. Начало игры - в 19:00 мск.

"Сочи" - такая веселая команда в атаке, так что ЦСКА сегодня будет проще справляться с их нападением, - сказал Пономарев. - Я думаю, что голов много не будет сегодня, 0:0 или 1:1. ЦСКА стабилизировал состав, вроде начало получаться, в обороне стали неплохо играть, грамотнее, чем прежде. Ничейный результат был бы для армейцев тоже неплох".

"ЦСКА сейчас на подъеме, футболисты поверили и в тренера, есть определенное согласие, выкладываются полностью в игре. А иначе нельзя, если после матча ты хорошо себя чувствуешь, то проиграл матч. Нужно выходить и биться. Так что я думаю, что ЦСКА может попасть в тройку по итогам сезона", - добавил Пономарев.

"Сочи" с 24 очками после 13 игр занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА располагается на пятой позиции, набрав 23 очка.

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