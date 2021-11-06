Серена Уильямс заявила, что планирует сыграть на Australian Open

Уильямс получила травму подколенного сухожилия в матче первого круга Уимблдона против белоруски Александры Саснович и с тех пор не сыграла ни одного матча.

"Мое подколенное сухожилие уже лучше. Восстановление заняло много времени, практически целую вечность, но сейчас все намного лучше. Конечно, мне было очень тяжело пропускать Открытый чемпионат США. Но я определенно планирую сыграть в Австралии", - сказала американка.

Открытый чемпионат Австралии пройдет 17-30 января.

Уильямс 40 лет, она является бывшей первой ракеткой мира и 23-кратной победительницей турниров Большого шлема: на ее счету по семь побед на Australian Open и Уимблдоне, три - на Открытом чемпионате Франции и шесть - на US Open. На данный момент она располагается на 41-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет в активе 73 титула под эгидой организации. Также на ее счету три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде и одна - в одиночном. Уильямс занимает второе место по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт (24).