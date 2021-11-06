Родионенко: результаты российских гимнастов не зависят от постов в руководстве FIG

В субботу главу Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова не переизбрали на пост вице-президента FIG. Позднее он был избран в состав исполкома федерации.

"Это печально, что так получилось, но ослабления позиций России не будет, потому что наш результат не зависит от того, есть ли у нас представители в исполкоме или нет, - сказала Родионенко. - Спорт все-таки стоит на том, что нужно выходить и показывать свои программы, не ошибаться - тогда все будет в порядке. У нас стали слишком большое значение придавать тому, есть ли кто-то в исполкоме - если есть, то обязательно будет что-то необыкновенное, но так не бывает, это спорт".

"Возможно, какие-то действия будут, но я бы не сказала, что это настолько сильно влияет на результат. У нас много примеров, когда у стран нет представителей в исполкоме, но они все равно показывают нормальный результат. Конечно, хотелось бы, чтобы представители нашей страны занимали высокие посты, но остался Титов в исполкоме, и слава богу. Там свои дела, свои игры", - добавила собеседница ТАСС.