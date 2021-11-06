Без ослабления позиций. Россия останется в исполкоме Международной федерации гимнастики

ТАСС, 6 ноября. Президент Международной федерации гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабэ ожидаемо был переизбран на этот пост. В высшее руководство федерации на этот раз не попал глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, который был вице-президентом FIG с 2012 года. Выборы прошли в субботу в турецкой Анталье на конгрессе организации, который завершится 7 ноября. В пятницу стало известно, что в выборах на пост главы технического комитета FIG по художественной гимнастике не примет участия россиянка Наталья Кузьмина. Россия отозвала кандидатуру Кузьминой на выборы после того, как ее за судейство на Олимпиаде раскритиковала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. По итогам олимпийского турнира Дина Аверина в личном многоборье и сборная России в групповых упражнениях выиграли только серебро, а технический комитет FIG потом объяснил, что никаких ошибок или предвзятости в действиях арбитров в Токио не было.

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Несмотря на отзыв России кандидатуры Кузьминой, ее фамилия затем оказалась в списках кандидатов по инициативе независимой организации Gymnastics Ethics Foundation, куда подала жалобу Кузьмина. Российская сторона подала на это протест, и ее аргументы о том, что Кузьмина на выборах никого не представляет, были приняты. Панель дисциплинарной комиссии FIG в пятницу объявила об отмене так называемых обеспечительных мер, отклонив тем самым просьбу Кузьминой. На субботних выборах главы техкома кандидатом была только египтянка Ноха Абу Шабана, которая и возглавила комитет. Вполне возможно, что решение FIG по отводу кандидатуры Кузьминой повлияло и на результаты выборов вице-президентов. Находившийся на посту первого вице-президента Титов, при активном участии которого бывшего председателя технического комитета не допустили до выборов, существенно проиграл в голосовании турку Суату Челену. Сохранила пост вице-президента пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нелли Ким, представляющая Белоруссию, а первым вице-президентом стал катарец Али Аль-Хитми. Ожидаемый перевес у Ватанабэ При этом Титов, что важно для России, был выбран в исполком FIG, как и еще шесть человек.

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"Это печально, что так получилось, но ослабления позиций России не будет, потому что наш результат не зависит от того, есть ли у нас представители в исполкоме или нет, - сказала ТАСС старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. - Спорт все-таки стоит на том, что нужно выходить и показывать свои программы, не ошибаться - тогда все будет в порядке. У нас стали слишком большое значение придавать тому, есть ли кто-то в исполкоме - если есть, то обязательно будет что-то необыкновенное, но так не бывает, это спорт". "Возможно, какие-то действия будут, но я бы не сказала, что это настолько сильно влияет на результат. У нас много примеров, когда у стран нет представителей в исполкоме, но они все равно показывают нормальный результат. Конечно, хотелось бы, чтобы представители нашей страны занимали высокие посты, но остался Титов в исполкоме, и слава богу. Там свои дела, свои игры", - добавила она.

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