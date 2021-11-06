Каррера заявил, что всегда готов вернуться в "Спартак"

ТАСС, 6 ноября. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера всегда готов обсудить свое возвращение в команду. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в "Спартак"! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию", - сказал Каррера.

Каррере 57 лет, он возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца московский клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка России (2017). После ухода из "Спартака" специалист возглавлял греческий АЕК и итальянский "Бари", откуда был уволен в апреле 2021 года.

"Спартак" после 13 туров идет на девятой строчке турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 18 очков. В следующем туре столичный клуб примет 7 ноября московский "Локомотив". После четырех туров "Спартак" занимает последнее, четвертое место в группе C Лиги Европы, набрав 4 очка. С мая 2021 года красно-белых возглавляет португалец Руй Витория.