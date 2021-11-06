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Домашний матч "Авангарда" с московским "Динамо" в КХЛ пройдет со зрителями

Игра пройдет 7 ноября на арене в Балашихе
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 6 ноября. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и московским "Динамо" пройдет в присутствии зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

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Встреча состоится 7 ноября в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи. Зрители будут допущены на трибуны при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Прошлый домашний матч "Авангарда" с уфимским "Салаватом Юлаевым" (2:1) 29 октября прошел при пустых трибунах, болельщикам были возвращены деньги за билеты.

"Авангард" является действующим обладателем Кубка Гагарина. Омская команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 29 очков в 25 играх. "Динамо" идет на четвертой строчке Западной конференции с 32 очками в 26 играх.

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