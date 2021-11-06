"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 6 ноября. "Манчестер Сити" со счетом 2:0 обыграл в гостях "Манчестер Юнайтед" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

"Манчестер Сити" проиграл "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии по футболу

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В составе "Манчестер Сити" голом отметился Бернарду Силва (45-я минута). На 7-й минуте мяч в собственные ворота забил защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи. Он стал первым игроком "Манчестер Юнайтед", забившим в свои ворота в матче против "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.

Команды из Манчестера провели 153-й очный матч в высшем дивизионе чемпионата Англии. "Манчестер Сити" одержал 46-ю победу, 59 раз выигрывал "Манчестер Юнайтед", еще 48 встреч завершились вничью.

"Манчестер Сити" поднялся на второе место турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе клуба 23 очка. "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте с 17 очками.

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, "Манчестер Сити" 21 ноября примет "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" 20 ноября в гостях сыграет с "Уотфордом".