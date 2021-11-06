Шварц: судья матча "Динамо" - "Краснодар" извинился за эпизод с удалением Шунина

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Судья матча 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и "Краснодаром" Владимир Москалев извинился перед тренерским штабом бело-голубых после игры. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

"Динамо" в четвертый раз подряд обыграло "Краснодар" в чемпионате России по футболу

"Динамо" обыграло "Краснодар" со счетом 1:0. Москалев во втором тайме сначала показал красную карточку вратарю "Динамо" Антону Шунину за игру рукой за пределами штрафной, но после использования системы видеоассистента рефери отменил ее.

"Не буду говорить о качестве судейства. Отмечу, что он [Москалев] извинился за тот эпизод с Шуниным, и это говорит о его человеческих качествах", - сказал Шварц.

"Я горд командой, качеством и самоотдачей, особенно в игре в обороне. У нас не было важных игроков, и в их отсутствие мы проявили себя с лучшей стороны. Рад, что мы добились победы, показав ту энергию и смелость, с которыми мы противостояли сопернику", - добавил он.

Шварц отметил то, как качественно Сергей Паршивлюк на правом фланге обороны заменил травмированного Гильермо Варелу. "Варела получил мышечное повреждение на предыгровой тренировке, но Паршивлюк проделал в обороне качественную работу. Что касается дебюта [Александра] Кутицкого, то он воспитанник клубной академии, и это делает ему честь, что он впервые вышел в стартовом составе. Ему предстояло сыграть серьезную роль на позиции опорника, и его спокойствие передалось команде", - подчеркнул главный тренер.

В следующем туре "Динамо" 21 ноября примет тульский "Арсенал".