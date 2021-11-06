"Спартак" в овертайме проиграл минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме потерпел поражение от минского "Динамо" со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт".

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В составе победителей отличились Владимир Алистров (2-я минута), Мальте Стрёмвалль (24), Дмитрий Буйницкий (38) и Маттиас Теденбю (61). У проигравших дублем отметился Джейкоб Виртанен (18, 46), также шайбу забросил Николай Чебыкин (25).

Благодаря этой победе "Динамо" поднялось на шестое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 32 очка в 26 матчах. "Спартак" занимает восьмое место на Западе, имея в активе 30 очков в 27 играх.

В следующем матче "Спартак" сыграет с новосибирской "Сибирью" 8 ноября. "Динамо" встретится с ярославским "Локомотивом" 15 ноября.