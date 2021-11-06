Фигуристка Хромых сообщила, что перед этапом Гран-при в Сочи планирует выступить в Польше

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Турине россиянка Майя Хромых сообщила, что перед этапом Гран-при в Сочи у нее запланирован старт на международном турнире в Варшаве. Об этом Хромых рассказала журналистам после выступления.

"Скорее всего, впереди у меня будет старт в Варшаве, в Польше, - сообщила Хромых. - Буду готовиться к этому турниру, потом к этапу Гран-при в Сочи. А дальше посмотрим".

Турнир серии "Челленджер" в Варшаве пройдет с 18 по 21 ноября. Этап Гран-при в Сочи запланирован на 26-28 ноября.