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Фигурное катание

Фигуристка Хромых сообщила, что перед этапом Гран-при в Сочи планирует выступить в Польше

Соревнования в Сочи пройдут с 26 по 28 ноября

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Турине россиянка Майя Хромых сообщила, что перед этапом Гран-при в Сочи у нее запланирован старт на международном турнире в Варшаве. Об этом Хромых рассказала журналистам после выступления.

"Скорее всего, впереди у меня будет старт в Варшаве, в Польше, - сообщила Хромых. - Буду готовиться к этому турниру, потом к этапу Гран-при в Сочи. А дальше посмотрим".

Турнир серии "Челленджер" в Варшаве пройдет с 18 по 21 ноября. Этап Гран-при в Сочи запланирован на 26-28 ноября.

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