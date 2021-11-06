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Летние олимпийские виды спорта

Архипов проиграл на выборах президента Международной федерации каноэ

Новым главой организации стал немец Томас Конецко
Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 6 ноября. Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов проиграл на выборах президента Международной федерации каноэ (ICF). Об этом сообщает пресс-служба ICF.

Президентом федерации стал немец Томас Конецко, который набрал 94% процента голосов, за Архипова проголосовали 6% избирателей. До Конецко главой организации являлся испанец Хосе Перурена.

Ранее Конецко занимал пост вице-президента ICF.

Архипов возглавляет Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ с 2008 года.

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