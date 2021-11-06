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Футбол в России

Бальбуэна: футболисты "Динамо" думают не о чемпионстве, а идут от игры к игре

Столичный клуб в субботу со счетом 1:0 обыграл "Краснодар"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" не думают о чемпионстве в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), а сконцентрированы на каждой последующей игре. Об этом ТАСС рассказал защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна.

В субботу "Динамо" дома обыграло "Краснодар" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:0.

"Думаю, что мы сегодня сыграли хорошо. "Краснодар" - это хорошая команда, к счастью, нам удалось победить и завоевать три очка. Конечно, я доволен результатом", - сказал Бальбуэна.

"Каждая игра сейчас тяжелая. Никто в команде не думает об чемпионстве. В чемпионате много хороших команд, мы готовы сражаться с каждым соперником", - добавил он.

В следующем туре "Динамо" 21 ноября примет тульский "Арсенал".

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