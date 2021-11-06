Горячкина выиграла в партии десятого тура мужского шахматного турнира Grand Swiss

ТАСС, 6 ноября. Россиянка Александра Горячкина выиграла белыми фигурами у представителя Латвии Артура Нейкшанса в десятом туре шахматного турнира Grand Swiss. Соревнования проходят в Риге.

Ранее Горячкина стала первой женщиной, которая сыграла в мужской сетке чемпионата России. По его итогам она заняла 10-е место из 12.

Турнир завершится 7 ноября. Два лучших шахматиста по итогам мужских соревнований выйдут на турнир претендентов, следующие шесть получат шанс принять участие в серии Гран-при, в женской части победительница выйдет на турнир претендентов, четыре лучшие шахматистки сыграют в серии Гран-при FIDE. Призовой фонд мужской части турнира составляет $425 тыс., женской - $125 тыс.