Папоротный назвал прошедший сезон в пляжном футболе для сборной России фантастическим

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Прошедший сезон в пляжном футболе для российских игроков можно считать фантастическим. Такое мнение ТАСС высказал игрок сборной России Артур Папоротный.

Сборная России по пляжному футболу в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок

Сборная России в субботу стала победителем Межконтинентального кубка, обыграв в финале команду Ирана со счетом 3:2. Россияне в четвертый раз стали обладателями трофея.

"Огромная радость, тем более не выигрывали турнир с 2015 года, - сказал Папоротный. - Такой фантастический сезон с учетом победы на чемпионате мира, тем более что мы иранцам раньше проигрывали. Самым сложным получился, как ни странно, первый матч. Мы в него вкатывались, где-то было небольшое волнение, привыкали к погоде".

"Раз мы выиграли, значит все сделали правильно. Приятно, что удалось снова привести себя в форму, доказать, что мы лучшие, и не только на чемпионате мира. Огромное спасибо и тренерскому штабу, и докторам", - добавил он.

Ранее в конце августа сборная России стала трехкратным чемпионом мира, победив на турнире, проходившем в Москве.