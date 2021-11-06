Газизов: футболисты "Уфы" показали характер в матче чемпионата России с "Арсеналом"

В субботу "Уфа" в гостях сыграла вничью с "Арсеналом" со счетом 0:0. С 18-й минуты "Уфа" играла в меньшинстве, так как за вторую желтую карточку был удален Руслан Фищенко.

"Мне кажется, что мы начали очень агрессивно, старались играть в агрессивный футбол, но потом вторая желтая карточка, удаление Фищенко, которое перевернуло всю игру, - сказал Газизов. - Нам пришлось перестраиваться, но мы все равно пытались играть, создавать моменты. Они были, но у нас не получилось их реализовать. Ребята молодцы, они играли до конца, им за это спасибо, потому что больше 70 минут играть в меньшинстве сложно".

"Я бы не сказал, что мы отстояли ничью, у нас были моменты более острые, чем у "Арсенала", хотя мы были в меньшинстве. Мы сегодня сделали все возможное, чтобы у "Арсенала" не получилось. Не знаю, как сложилась бы игра, если бы мы играли в равных составах, но ребята в любом случае молодцы, показали характер. Вопросов по второй желтой карточке нет, она была по делу", - добавил Газизов.

"Уфа" идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. "Арсенал" занимает 14-ю строчку, в активе тульского клуба 13 очков. Следующий матч "Уфа" проведет в гостях против "Ростова" 21 ноября, а "Арсенал" в тот же день встретится в гостях с московским "Динамо".