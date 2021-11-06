Ордец: футболисты "Динамо" реабилитировались после поражения от "Зенита"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Игрокам московского "Динамо" в матче с "Краснодаром" удалось реабилитироваться после неудачи в игре предыдущего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Такое мнение ТАСС высказал защитник "Динамо" Иван Ордец.

В субботу "Динамо" обыграло "Краснодар" в матче 14-го тура чемпионата России со счетом 1:0. В предыдущем туре бело-голубые уступили в Санкт-Петербурге со счетом 1:4.

"В первом тайме, в принципе, не было моментов. "Краснодар" - хорошая команда, которая хорошо игру контролирует - она это показывает не один год. Так как сделали хороший разбор в перерыве, изменили ход игры. Где-то нужно было играть с ними пожестче: у них много техничных футболистов, мы выигрывали вторые мячи и выбегали в контратаки", - сказал Ордец.

Футболисты "Динамо" воспользовались хорошим шансом в эпизоде с забитым мячом, считает защитник.

"Клинтон [Н'Жи] здорово отдал [Вячеславу] Грулеву, тот хороший гол забил, очень важный. Очень важная сегодня была победа, матч за шесть очков. После "Зенита" нужно было реабилитироваться, забили хороший мяч, нужно двигаться в этом же направлении - выигрывать и добывать важные победы. Конечно, можно говорить, что реабилитировались этой победой за игру с "Зенитом", - сегодня нужно было брать очки", - отметил Ордец.

"Хочу отметить болельщиков сегодня - они гнали нас вперед, большое спасибо им за сегодняшний вечер", - добавил футболист.