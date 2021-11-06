"Сочи" разгромил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" одержал крупную победу над московским ЦСКА со счетом 4:1 в домашнем матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Сочи" дублем отметился Матео Кассьерра (14-я и 16-я минуты), также отличились Артур Юсупов (4) и Игорь Юрганов (87). У гостей мяч забил Бахтиёр Зайнутдинов (57).
"Сочи" одержал вторую победу в чемпионате подряд, ЦСКА проиграл во второй встрече РПЛ кряду.
Благодаря этой победе "Сочи" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков, ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 23 очка.
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА примет подмосковные "Химки", "Сочи" дома сыграет с казанским "Рубином", обе встречи состоятся 21 ноября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|34-16
|29
|2
|Сочи
|14
|9
|0
|5
|24-16
|27
|3
|Динамо
|14
|8
|2
|4
|22-16
|26
|4
|Локомотив
|13
|6
|6
|1
|19-12
|24
|5
|ЦСКА
|14
|7
|2
|5
|18-14
|23
|6
|Крылья Советов
|14
|7
|1
|6
|19-16
|22
|7
|Краснодар
|14
|6
|3
|5
|22-13
|21
|8
|Рубин
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|9
|Спартак
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|10
|Ахмат
|13
|5
|0
|8
|12-19
|15
|11
|Уфа
|14
|3
|5
|6
|14-19
|14
|12
|Нижний Новгород
|13
|4
|2
|7
|14-21
|14
|13
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|20-24
|13
|14
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|15-26
|13
|15
|Химки
|14
|2
|6
|6
|11-22
|12
|16
|Урал
|13
|2
|4
|7
|5-15
|10