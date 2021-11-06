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Футбол в России

"Сочи" разгромил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу сочинской команды
Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Родригао ("Сочи") Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Родригао ("Сочи")
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" одержал крупную победу над московским ЦСКА со счетом 4:1 в домашнем матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе "Сочи" дублем отметился Матео Кассьерра (14-я и 16-я минуты), также отличились Артур Юсупов (4) и Игорь Юрганов (87). У гостей мяч забил Бахтиёр Зайнутдинов (57).

"Сочи" одержал вторую победу в чемпионате подряд, ЦСКА проиграл во второй встрече РПЛ кряду.

Благодаря этой победе "Сочи" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков, ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА примет подмосковные "Химки", "Сочи" дома сыграет с казанским "Рубином", обе встречи состоятся 21 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1392234-1629
2Сочи1490524-1627
3Динамо1482422-1626
4Локомотив1366119-1224
5ЦСКА1472518-1423
6Крылья Советов1471619-1622
7Краснодар1463522-1321
8Рубин1354417-1419
9Спартак1353515-1818
10Ахмат1350812-1915
11Уфа1435614-1914
12Нижний Новгород1342714-2114
13Ростов1334620-2413
14Арсенал1434715-2613
15Химки1426611-2212
16Урал132475-1510

 

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