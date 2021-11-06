"Сочи" разгромил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" одержал крупную победу над московским ЦСКА со счетом 4:1 в домашнем матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе "Сочи" дублем отметился Матео Кассьерра (14-я и 16-я минуты), также отличились Артур Юсупов (4) и Игорь Юрганов (87). У гостей мяч забил Бахтиёр Зайнутдинов (57).

"Сочи" одержал вторую победу в чемпионате подряд, ЦСКА проиграл во второй встрече РПЛ кряду.

Благодаря этой победе "Сочи" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков, ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА примет подмосковные "Химки", "Сочи" дома сыграет с казанским "Рубином", обе встречи состоятся 21 ноября.