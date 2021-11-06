Тренер сборной России остался недоволен судейством в финале Межконтинентального кубка

Сборная России стала победителем Межконтинентального кубка, обыграв в финале иранцев со счетом 3:2. Россияне в четвертый раз стали обладателями трофея.

"Сегодня был настоящий финал - такая тягучая тактическая игра. Хорошо, что сделали задел в счете - это нам помогло, но для сборной Ирана могло все раньше гораздо закончиться, потому что вратаря их не удалили на первой минуте. На мой взгляд, более явной красной карточки не бывает, и дальше не все моменты судьи, мягко говоря, трактовали правильно. Но сегодня ребята были настоящей командой, сборной России, чемпионами мира, выиграли абсолютно заслуженно", - сказал Лихачев.

"Мы рады, что спустя два года организаторам удалось провести фантастический турнир. Посмотрите: полные трибуны, ну и футбол самого высокого качества, и я очень рад, что наша сборная показала себя максимально хорошо и в плане игры, и в плане результата", - добавил специалист.

Лихачев отметил голы Бориса Никонорова, который в финале оформил хет-трик. "Когда в таких матчах забивают, это дорогого стоит. Молодец Борис, оборона также сыграла лучший матч на турнире, но в финале так и должно быть", - подчеркнул тренер.