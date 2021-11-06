Миронов: игроки "Спартака" не ожидали от минского "Динамо" активного начала в матче КХЛ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" оказались не готовы к активному началу матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от минского "Динамо", которое играет в усеченном составе из-за распространения болезни в команде. Об этом журналистам заявил главный тренер красно-белых Борис Миронов.

В субботу "Спартак" дома уступил "Динамо" в овертайме со счетом 3:4. "Динамо" проводит выездную серию без 13 хоккеистов основного состава. В четверг стало известно, что из-за недомогания матчи с нижегородским "Торпедо" и "Спартаком" пропустят главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт и тренер Андрей Мезин.

"Игра была хорошая, соперник доставлял нам много проблем с первых минут, поэтому игра чуть не заладилась. Мы даже не ожидали, что "Динамо" так активно начнет, но потом начали выравнивать игру, по ходу матча пришлось сделать перестановки. Так сложилось, что в овертайме проиграли. Обидно как никогда, но надо готовиться к следующему матчу", - сказал Миронов.

"Молодые хоккеисты ["Динамо"] более агрессивные, более азартные, они хотят доказать, что должны находиться в первой команде. Иногда это создает даже больше проблем, чем матчи против команд с ветеранами в составе. Понятно, что настрой должен быть на каждую игру, но, возможно, сегодня где-то и не донастроились", - добавил специалист.

Нападающий "Спартака" Николай Чебыкин, отметившийся в матче заброшенной шайбой, сообщил, что красно-белые не контактировали с динамовцами вне игры. "Я не знал [о том, что "Динамо" играет в усеченном составе], не слежу особо за другими командами. Мы должны играть лучше и начинать матчи лучше. Не думаем о болезни, мы не контактировали с ними ни после игры, ни перед", - сказал хоккеист.

"Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков в 27 играх. В следующем матче москвичи сыграют с новосибирской "Сибирью" 8 ноября.